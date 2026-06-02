Подведены итоги отборочного этапа олимпиады по финансовой безопасности

Конкурсные испытания были организованы в дистанционном формате на цифровой платформе «Содружество». На следующий этап олимпиады перешли ребята из 45 стран: старшеклассники из всех регионов РФ, российские и иностранные студенты. Теперь им предстоит написать конкурсное эссе. В нем они смогут рассказать о своей мотивации развиваться в области финансовой безопасности. Финал пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета в Красноярске.