Подведены итоги отборочного этапа олимпиады по финансовой безопасности

Около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья приняли участие в отборочном этапе VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Росфинмониторинге.
Конкурсные испытания были организованы в дистанционном формате на цифровой платформе «Содружество». На следующий этап олимпиады перешли ребята из 45 стран: старшеклассники из всех регионов РФ, российские и иностранные студенты. Теперь им предстоит написать конкурсное эссе. В нем они смогут рассказать о своей мотивации развиваться в области финансовой безопасности. Финал пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета в Красноярске.
Также Минобрнауки РФ объявило о старте конкурсного отбора среди регионов за право принять заключительный этап олимпиады в 2027 году. Итоги станут известны на полях предстоящего финала в Красноярске.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.