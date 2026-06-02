Подведены итоги отборочного этапа олимпиады по финансовой безопасности

В нем приняли участие около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Источник: Национальные проекты России

Около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья приняли участие в отборочном этапе VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Росфинмониторинге.

Конкурсные испытания были организованы в дистанционном формате на цифровой платформе «Содружество». На следующий этап олимпиады перешли ребята из 45 стран: старшеклассники из всех регионов РФ, российские и иностранные студенты. Теперь им предстоит написать конкурсное эссе. В нем они смогут рассказать о своей мотивации развиваться в области финансовой безопасности. Финал пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета в Красноярске.

Также Минобрнауки РФ объявило о старте конкурсного отбора среди регионов за право принять заключительный этап олимпиады в 2027 году. Итоги станут известны на полях предстоящего финала в Красноярске.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше