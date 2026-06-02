В Хуламо-Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии появился новый арт-объект

Арт-объект «Ледоруб и кошки» появился в Хуламо-Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Он был создан в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Этот символ посвящен истории альпинизма в регионе, так как Безенгийское ущелье известно как один из центров отечественного и мирового альпинизма. Арт-объект расположен на въезде в ущелье, на пути к альплагерю «Безенги».
Форма ледоруба и альпинистских кошек выбрана не случайно: это ключевые инструменты альпинистов, символизирующие покорение вершин. В контексте Безенгийского ущелья, где расположены Безенгийская стена и несколько вершин-пятитысячников, этот арт-объект подчеркивает статус региона как «святой святых» для альпинистов.
