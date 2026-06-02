Во Владикавказе прошел региональный этап фестиваля ГТО для школьников

Во Дворце спорта «Манеж» участники в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в различных дисциплинах, включая бег, подтягивания и прыжки в длину. В итоге первое место заняла команда города Владикавказа. Серебро досталось сборной Пригородного района, а бронза — представителям Кировского района. Команды были награждены медалями, грамотами и кубками от министерства физической культуры и спорта республики.