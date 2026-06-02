Во Владикавказе прошел региональный этап фестиваля ГТО для школьников

Участников наградили медалями, грамотами и кубками.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап фестиваля комплекса ГТО для школьников состоялся 27 мая во Владикавказе в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Северной Осетии.

Во Дворце спорта «Манеж» участники в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в различных дисциплинах, включая бег, подтягивания и прыжки в длину. В итоге первое место заняла команда города Владикавказа. Серебро досталось сборной Пригородного района, а бронза — представителям Кировского района. Команды были награждены медалями, грамотами и кубками от министерства физической культуры и спорта республики.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.