На Арбате открылась фотовыставка в честь 80-летия Калининграда

В Москве на Арбате открылась фотовыставка «Калининграду 80. Портрет региона». Уличная экспозиция работает с 1 июня, сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.
В экспозиции 32 фотографии Калининградской области. Снимки иллюстрируют уникальные архитектуру и природу региона, знаковые туристические маршруты и культурные пространства.
Фотографии дополнены QR-кодами, ведущими к цифровым версиям изображений и подробной информации.
Выставка будет работать до 30 июня.
