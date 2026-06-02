В Прикамье опровергли фейковое решение о запрете продажи валюты

Соцсети Прикамья распространили лживую информацию о приостановке продажи иностранной валюты населению. С помощью Искусственного интеллекта было сгенерировано фейковое обращение от имени главы региона.
Краевые власти сообщили, что таким образом жителей Прикамья пытаются обмануть, заявляя от лица главы региона о временной приостановке продажи валюты. Также появилась фотография объявления в банке, которая также не соответствует действительности.
«Подобные ограничения не вводились», — сообщила пресс-служба краевого правительства.
Пермякам настоятельно рекомендуют доверять только официальным источникам и проверять сомнительные сообщения перед тем, как пересылать их другим.