Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье опровергли фейковое решение о запрете продажи валюты

Лживая информация появилась в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Соцсети Прикамья распространили лживую информацию о приостановке продажи иностранной валюты населению. С помощью Искусственного интеллекта было сгенерировано фейковое обращение от имени главы региона.

Краевые власти сообщили, что таким образом жителей Прикамья пытаются обмануть, заявляя от лица главы региона о временной приостановке продажи валюты. Также появилась фотография объявления в банке, которая также не соответствует действительности.

«Подобные ограничения не вводились», — сообщила пресс-служба краевого правительства.

Пермякам настоятельно рекомендуют доверять только официальным источникам и проверять сомнительные сообщения перед тем, как пересылать их другим.