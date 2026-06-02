Подработка для подростков: что нужно знать о трудоустройстве летом

Нижегородская служба занятости планирует трудоустроить восемь тысяч подростков этим летом. Также этим летом переживает наплыв юных соискателей рынок труда в Саратовской области. По данным платформы hh.ru, около 1,6 тысячи подростков активно ищут возможность заработать свои первые деньги, отдавая предпочтение вакансиям, где можно много общаться или быть в движении.
Куда пойти работать?
Лидируют по популярности вакансии в сфере обслуживания. Работа официантом или бариста привлекает 10% соискателей (160 резюме). Также в топ-10 востребованных профессий входят рабочие специальности: упаковщик, комплектовщик и маркировщик (8%). Подростки часто ищут подработку разнорабочими (7%), курьерами и почтальонами (6%), а также менеджерами по продажам, операторами колл-центра и уборщиками, сообщает телеканал «Саратов 24».
Подавляющее большинство, 97% тинейджеров, предпочитают работать на территории работодателя, а не из дома. Удалённый формат интересен лишь 6% опрошенных.
Предложения и оплата труда.
По всей России, включая Саратовскую область, для молодых специалистов доступно более 2,7 тыс. вакансий. Наибольший спрос наблюдается на курьеров и промоутеров (около 500 мест на каждую профессию), а также не хватает упаковщиков (400 вакансий) и продавцов (300).
Уровень дохода напрямую зависит от формата оплаты — почасовой, посменной или ежемесячной.
Почасовая ставка наиболее выгодна для тех, кто берет на попечение собак на время отсутствия их хозяев (до 2000 рублей в час), аниматоров (до 1300 рублей) и уборщиков (до 1400 рублей). Таргетологам предлагают от 500 до 1000 рублей за час.
Посменная оплата позволяет курьерам заработать больше всех за день — от 3 до 5 тысяч рублей. Упаковщики могут рассчитывать на 1,5−2,5 тысяч рублей за смену.
Ежемесячный доход у официантов и сборщиков заказов может достигать от 50 тысяч рублей. Работники колл-центра получают около 40 тысяч рублей, разнорабочие — 35 тысяч, а няни и озеленители — по 30 тысяч рублей.
Правовой аспект.
Юрист по трудовому праву Александр Кузнецов напоминает о законодательных нормах:
«Официально начать работать можно с 16 лет. При согласии родителей или органов опеки трудовой договор можно заключить уже с 14−15 лет, а для творческой работы — и до 14 лет. В период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени из-за учебы летом не применяется».