Подработка для подростков: что нужно знать о трудоустройстве летом

«Официально начать работать можно с 16 лет. При согласии родителей или органов опеки трудовой договор можно заключить уже с 14−15 лет, а для творческой работы — и до 14 лет. В период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени из-за учебы летом не применяется».