В Барнауле поздравили 350 супружеских пар, проживших вместе 50 лет

Всего с начала года управление социальной защиты населения по городу Барнаулу получило 376 заявлений на выплату в связи с юбилейной датой. Супружеские пары могут получить 10 тысяч рублей на семью. Для подачи заявления нужно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.