В Барнауле поздравили 350 супружеских пар, проживших вместе 50 лет

Единовременное денежное поощрение в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни было выделено в 2026 году 350 семьям в Барнауле. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.
Всего с начала года управление социальной защиты населения по городу Барнаулу получило 376 заявлений на выплату в связи с юбилейной датой. Супружеские пары могут получить 10 тысяч рублей на семью. Для подачи заявления нужно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.
Уточняется, что всего в 2026 году в Алтайском крае денежное поощрение получили 1287 супружеских пар. Для этого было выделено 12,8 млн рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.