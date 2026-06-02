Все омские пляжи официально признали нелегальными

Соответствующее предостережение ведомство выдало омскому УДХБ.
«В реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии использования водного объекта в рекреационных целях на территории пляжа г. Омска “Центральный-2”, в 2026 году отсутствуют. Водный объект, расположенный на территории пляжа г. Омска “Центральный-2” используется неопределенным кругом граждан для рекреационных целей (купание).
Использование водного объекта без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарному законодательству может представлять опасность для здоровья населения. Вышеуказанные факты свидетельствуют о несоблюдении требований ФЗ № 52-ФЗ в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований к почвам, воде, содержанию территорий городских поселений. В соответствии с Постановлением Администрации города Омска от 26.05.2026 № 373-п «О подготовке пляжей города Омска к летнему сезону 2026 года», эксплуатацию пляжа «Центральный-2» осуществляет бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», — заявляется в официальном предостережении Роспотребнадзора относительно омского пляжа «Центральный-2».
Аналогичную официальную санитарную оценку ведомства получили омские пляжи «Центральный-1», «Советский» и «Кировский».
Стоит отметить, что в Едином реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии на территории Омской значится лишь один пляж. Он находится в чернолученской курортной зоне и у озера. Отметим, согласно подсчетам «СуперОмска», в регионе одобрено порядка 29251 проектов на санзону. В большей степени это оборудование сотовой связи. В перечне есть АЗС, производственные территории. Есть случаи и отрицательного заключения. Как это произошло с проектом для подстанции «Россети Сибирь» в КАО.