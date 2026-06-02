Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия готовится удвоить траты на оборону из-за России

Финляндии придется серьезно пересмотреть оборонный бюджет. Согласно докладу рабочей группы парламентских партий, который уже передали министру обороны Антти Хяккянену, к началу 2030-х годов расходы на армию вырастут вдвое.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Авторы документа приводят конкретные цифры. «В этом году Финляндия потратит на оборону 7,7 млрд евро. Потребность вырастет более чем до 14 млрд евро в 2029 году и останется на уровне 14−15 млрд евро как минимум до 2036 года», — цитирует текст доклада «Интерфакс».

Такой объем финансирования заметно превышает ориентиры НАТО. Альянс рекомендует тратить на прямые оборонные нужды не менее 3,5% от валового внутреннего продукта.

В докладе подчеркивают, что главной долгосрочной угрозой для Хельсинки остается Россия. Ее поведение, как отмечают эксперты, «трудно предсказать».

Глава рабочей группы Юкка Копра пояснил позицию властей: «Для Финляндии сейчас нет военной угрозы, но мы должны быть готовы к тому, что ситуация с безопасностью может быстро измениться».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в соцсети X, что Европа обязана присутствовать за столом переговоров между Россией и Украиной как самостоятельная сторона, у которой есть свои интересы. По словам дипломата, для достижения успеха в переговорах нужно, чтобы все участники с самого начала полностью остановили боевые действия. Также потребуется ввести серьезные шаги для укрепления взаимного доверия.