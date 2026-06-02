Финляндия готовится удвоить траты на оборону из-за России

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в соцсети X, что Европа обязана присутствовать за столом переговоров между Россией и Украиной как самостоятельная сторона, у которой есть свои интересы. По словам дипломата, для достижения успеха в переговорах нужно, чтобы все участники с самого начала полностью остановили боевые действия. Также потребуется ввести серьезные шаги для укрепления взаимного доверия.