Финляндия готовится удвоить траты на оборону из-за России

Авторы документа приводят конкретные цифры. «В этом году Финляндия потратит на оборону 7,7 млрд евро. Потребность вырастет более чем до 14 млрд евро в 2029 году и останется на уровне 14−15 млрд евро как минимум до 2036 года», — цитирует текст доклада «Интерфакс».
Такой объем финансирования заметно превышает ориентиры НАТО. Альянс рекомендует тратить на прямые оборонные нужды не менее 3,5% от валового внутреннего продукта.
В докладе подчеркивают, что главной долгосрочной угрозой для Хельсинки остается Россия. Ее поведение, как отмечают эксперты, «трудно предсказать».
Глава рабочей группы Юкка Копра пояснил позицию властей: «Для Финляндии сейчас нет военной угрозы, но мы должны быть готовы к тому, что ситуация с безопасностью может быстро измениться».
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в соцсети X, что Европа обязана присутствовать за столом переговоров между Россией и Украиной как самостоятельная сторона, у которой есть свои интересы. По словам дипломата, для достижения успеха в переговорах нужно, чтобы все участники с самого начала полностью остановили боевые действия. Также потребуется ввести серьезные шаги для укрепления взаимного доверия.