Мошенники заставили нижегородку перевести 9 млн рублей на «безопасный счет»

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили о крупном случае мошенничества: 52‑летняя нижегородка стала жертвой аферистов и потеряла в общей сложности 9 млн рублей.
Схема обмана разворачивалась на протяжении десяти дней. Злоумышленники систематически связывались с женщиной по телефону, маскируясь под сотрудников портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и представителей правоохранительных органов.
Аферисты убедили потерпевшую, что необходимо предотвратить несанкционированное списание средств и отменить подозрительную операцию, — для этого якобы требовалось перевести деньги на «безопасные счета».
Чтобы выполнить указания мошенников, женщина предприняла следующие шаги:
использовала личные сбережения — 1,2 млн рублей;
оформила кредит на сумму 5,4 млн рублей;
заняла 2,4 млн рублей у знакомых.
Всю собранную сумму она в итоге перевела злоумышленникам через банкомат. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее 19 фальшивых банкнот обнаружили в банках Нижегородской области.