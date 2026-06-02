Мошенники заставили нижегородку перевести 9 млн рублей на «безопасный счет»

Всю собранную сумму она в итоге перевела злоумышленникам через банкомат.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили о крупном случае мошенничества: 52‑летняя нижегородка стала жертвой аферистов и потеряла в общей сложности 9 млн рублей.

Схема обмана разворачивалась на протяжении десяти дней. Злоумышленники систематически связывались с женщиной по телефону, маскируясь под сотрудников портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и представителей правоохранительных органов.

Аферисты убедили потерпевшую, что необходимо предотвратить несанкционированное списание средств и отменить подозрительную операцию, — для этого якобы требовалось перевести деньги на «безопасные счета».

Чтобы выполнить указания мошенников, женщина предприняла следующие шаги:

использовала личные сбережения — 1,2 млн рублей;

оформила кредит на сумму 5,4 млн рублей;

заняла 2,4 млн рублей у знакомых.

Всю собранную сумму она в итоге перевела злоумышленникам через банкомат. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее 19 фальшивых банкнот обнаружили в банках Нижегородской области.