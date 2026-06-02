Спас босой брат. Извращенец напал на школьницу в подъезде

Детский крик на весь подъезд. 11-летняя девочка пытается, вцепившись в перила на площадке, сопротивляться взрослому мужчине, а тот изо всех сил тащит ребёнка в свою квартиру. Страшное едва не случилось в многоэтажке посёлка Сухобезводное Нижегородской области. Школьницу спас брат, узнавший голос сестры и босиком выскочивший в подъезд. 55-летний «нехороший» сосед взят под стражу. Оказалось, он не раз судим и недавно вышел из психбольницы, потому что якобы вылечился. Идёт расследование уголовного дела. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Крутился около детской площадки.
Арестованный мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 131 Уголовного кодекса РФ «Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По данным следствия, в подъезде многоквартирного дома в Сухобезводном обвиняемый схватил девочку за руку и пытался силой затащить к себе в квартиру. Там он хотел совершить преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Помешало то, что школьница сопротивлялась и громко кричала. Её брат школьницы смог отбить ребёнка и увести домой.
На допросе обвиняемый призвал вину в попытке изнасилования девочки. Если суд сочтёт вину доказанной, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
Соседи утверждают: раньше интереса к маленьким девочкам мужчина не проявлял, у него какое-то время была некая женщина. Был судим, но за имущественное преступление: ножом угрожал продавщице магазина, отказываясь платить за товар. Об этом соседи рассказали в программе «Кстати».
Кроме того, до марта 2026 года 55-летний мужчина находился на излечении в психоневрологической больнице в 10 км от Сухобезводного. Оттуда его выпустили как якобы излечившегося, знают соседи по дому.
Они говорят, что в день нападения бывший пациент психиатрической больницы полдня крутился возле детской площадки в посёлке, словно высматривал кого-то. , А потом подошёл к выбранной девочке и сказал: «Тебя звала мама, иди домой». Та поверила и вошла в подъезд, он схватил ребёнка за руки и потащил в свою квартиру", — рассказала соседка школьницы.
«Ну не лечится это!».
В подъезде брат увидел жуткую картину. Его маленькая сестра из последних сил держится за перила лестницы и громко кричит, а взрослый сосед пытается силой оторвать её и тащит к себе домой. «Как только он меня увидел, отпустил сестру, забежал к себе в квартиру и закрылся там. Я сперва стучался в дверь, потом успокоил сестру. Мы поднялись домой и вызвали полицию», — говорит брат пострадавшей.
Директор «Областной психоневрологическая больница № 2» посёлка Чибирь Людмила Быстрова рассказала, что никого из пациентов раньше срока они не выписывают, а сообщать кому-либо личные данные о ходе болезни пациента медики права не имеют. Она дробавила, что во всех обстоятельствах нападения на ребёнка разберётся следствие.
По рассказам родственников, после нападения школьница была очень напугана, но постепенно отошла.
Нижегородцы в шоке от случившегося. Многие в социальных сетях продолжают задаваться вопросом: почему человека, склонного к таким преступлениям, в принципе выпустили из медучреждения?
«Ну не лечится это, неужели до сих пор это непонятно?! Надо к таким другие меры принимать!» — уверена пользователь под ником Таисия Л.
«Я считаю, что это хитрый человек. Видимо ему больным быть проще, чем отвечать за свои поступки», — уверена пользователь под ником Екатерина Г.
«Вдруг его опять по суду отправят в психушку, и реального срока человек избежит? А потом быстро “вылечат” и снова выпустят на свободу?» — опасается пользователь под ником Галина Д.
