Четыре новые школы строятся в Новосибирске: в городе появятся тысячи дополнительных мест

В Новосибирске стартовала подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Подрядчики проведут ремонт фасадов, кровель, пищеблоков и благоустройство прилегающих территорий.
Кроме того, в городе продолжается строительство четырёх новых школ. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. В прошлом году капитально отремонтировали 21 школьное здание, что позволило организовать более 2 тысяч дополнительных мест. В этом году запланирован капитальный ремонт школы № 47 в Кировском районе.
Две новые школы возводят инвесторы в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в новых жилых массивах. Обе рассчитаны на 1100 мест каждая: одна — в микрорайоне «Европейский берег», вторая — в микрорайоне «Ясный берег».
Ещё два объекта строятся за счёт бюджета: новый корпус школы № 189 на улице Выборной в Октябрьском районе (825 мест) и дополнительный корпус лицея № 113 в Дзержинском районе на улице Бориса Богаткова (825 мест).
Продолжается второй этап реконструкции Новосибирского экономического лицея на улице Крылова. В сентябре планируется ввод в эксплуатацию нового здания музыкальной школы на улице Терешковой в Советском районе.
Механизм КРТ позволит привлечь инвестиции для строительства 15 детских садов и 9 школьных зданий. Два дошкольных учреждения уже сданы, в стадии реконструкции находится корпус лицея № 22 «Надежда Сибири».
В 2026 году запланирован капитальный ремонт школы № 47 на 143 млн рублей, завершение — к 1 сентября 2027 года. В 109 учреждениях отремонтируют кровли, в девяти — фасады, в семи — пищеблоки, в 23 — санитарные узлы.
На укрепление материально-технической базы направлено более 569 млн рублей, из них 461 млн рублей — из бюджета города. Во всех учреждениях образования будут выполнены работы по подготовке к отопительному сезону.
Формируются заявки на субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт зданий образовательных организаций в 2028—2029 годах. Положительное заключение получили семь учреждений, ещё шесть находятся на проверке, для четырёх организаций документация готовится.