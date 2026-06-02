Четыре новые школы строятся в Новосибирске: в городе появятся тысячи дополнительных мест

Кроме того, в городе продолжается строительство четырёх новых школ. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. В прошлом году капитально отремонтировали 21 школьное здание, что позволило организовать более 2 тысяч дополнительных мест. В этом году запланирован капитальный ремонт школы № 47 в Кировском районе.