Воронежский «Факел» покинет генеральный директор

2 июня генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе обратился к председателю Совета по содействию в развитии клуба Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления контракта, который истекает 15 июня.
— Решение принято по семейным и личным обстоятельствам, — заявил функционер.
Отметим, что минувшие пять сезонов стали лучшим отрезком в истории «огнеопасных». При Асхбадзе «Факел» дважды вышел в РПЛ (по итогам сезонов-2021/22 и 2025/26), где отыграл три года (2022 — 25).
