Синехвостку повстречали в нетипичном месте на юге Красноярского края

В Красноярском крае на территории Перовского кластера национального парка «Шушенский бор» орнитологи неожиданно заметили синехвостку — небольшую эффектную птичку.
Для этого места регистрация данного вида стала первой в истории наблюдений.
Как пояснил орнитолог Сергей Петров, на снимках, полученных в районе Журавлиной горки, запечатлена либо самка, либо молодой самец: «Годовалые (2-го календарного года) самцы окрашены как самки, а некоторые из них, даже повзрослев, не меняют свой наряд. Поэтому при встрече подобных особей можно легко перепутать самца и самку, но сам факт регистрации крайне важен для науки».
Синехвостка размером значительно меньше воробья: длина тела взрослой птицы составляет всего 13−14 см, а масса варьируется от 10 до 18 граммов. Оперение самцов отличается насыщенной синей окраской хвоста, надхвостья, крыльев и значительной части головы, особенно темные оттенки проявляются на щеках и шее, а на боках и под крыльями заметны яркие рыжие отметины. У самок палитра сдержаннее: их хвост также отливает синевой, крылья окрашены в оливково-серые тона, а на боках присутствуют рыжие пятна, брюшко и горло светлые, вокруг глаза узкое белое колечко.
Держатся синехвостки большей частью скрытно, в зарослях кустарников у земли, но нередко спускаются на землю, где передвигаются прыжками. Корм собирают на земле, кустах и деревьях, однако могут ловить насекомых и на лету. «Кланяясь», птички, поводят хвостом вверх и вниз или подергивают им. Поют своеобразно, тихо, на низких нотах.
«Распространена синехвостка в таежной зоне от Приуралья до Тихого океана. В Горном кластере национального парка “Шушенский бор” синехвостка является обычным перелетно-гнездящимся видом. Птица отдает предпочтение кедровым редколесьям, пихтово-кедровым и смешанным долинным лесам. Прилет в низкогорье регистрируется в конце апреля — начале мая. В периоды миграций синехвостка также встречается на енисейских займищах. Достоверно зарегистрированная встреча синехвостки в Перовском кластере не только доказывает, что границы ареала вида подвижны, но и подтверждает высокую природную ценность данной территории. Дальнейшие наблюдения позволят установить, является ли птица случайным залетным гостем или же Перовский кластер становится для нее новым местом регулярных встреч во время миграций», — рассказали специалисты.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.