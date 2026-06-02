Синехвостку повстречали в нетипичном месте на юге Красноярского края

«Распространена синехвостка в таежной зоне от Приуралья до Тихого океана. В Горном кластере национального парка “Шушенский бор” синехвостка является обычным перелетно-гнездящимся видом. Птица отдает предпочтение кедровым редколесьям, пихтово-кедровым и смешанным долинным лесам. Прилет в низкогорье регистрируется в конце апреля — начале мая. В периоды миграций синехвостка также встречается на енисейских займищах. Достоверно зарегистрированная встреча синехвостки в Перовском кластере не только доказывает, что границы ареала вида подвижны, но и подтверждает высокую природную ценность данной территории. Дальнейшие наблюдения позволят установить, является ли птица случайным залетным гостем или же Перовский кластер становится для нее новым местом регулярных встреч во время миграций», — рассказали специалисты.