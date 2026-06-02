Гидроавиаслет «Крылья Спутника» состоялся в Пензенской области

Всероссийский и Международный гидроавиаслет «Крылья Спутника» завершился в Пензенской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В этом году событие приобрело поистине международный размах, собрав более 100 воздушных судов. На мероприятие приехали пилоты из Китая, Казахстана и Белоруссии.
Зрители стали свидетелями захватывающих демонстрационных полетов. На земле гостей ждали авто- и мотовыставки, экспозиции ретротехники МЧС и военной техники. Помимо этого, гости мероприятия понаблюдали за показательными выступлениями гидроциклов и десантированием парашютистов.
Почетными гостями «Крыльев Спутника» стали сразу три космонавта, которые являются Героями России. Речь идет об Олеге Скрипочке, Сергее Рыжикове и Сергее Прокопьеве.
