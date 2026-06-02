Синоптик Назарова: лето 2026 года на Дону будет умеренно жарким

Об этом глава руководитель регионального гидрометцентра сообщила rostov.aif.ru.

Лето 2026 года в Ростовской области будет умеренно жарким и относительно сухим. Об этом rostov.aif.ru сообщила начальник Ростовского гидрометцент­ра Елена Назарова.

По словам синоптика, по температурному режиму, в целом, это время года будет близким к обычному.

«Однако экстремальные высокие значения температуры воздуха в отдельные периоды, особенно во второй половине лета, не исключены. Кратко­временные дожди с грозами ожидаются в основном локального характера и будут сопровождаться усилением ветра и градом», — отметила в разговоре с нашей редакцией Елена Назарова.

Она добавила, что максимальная температура воздуха в июле и августе может достигать +32…39 °С.