Синоптик Назарова: лето 2026 года на Дону будет умеренно жарким

Лето 2026 года в Ростовской области будет умеренно жарким и относительно сухим. Об этом rostov.aif.ru сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
По словам синоптика, по температурному режиму, в целом, это время года будет близким к обычному.
«Однако экстремальные высокие значения температуры воздуха в отдельные периоды, особенно во второй половине лета, не исключены. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в основном локального характера и будут сопровождаться усилением ветра и градом», — отметила в разговоре с нашей редакцией Елена Назарова.
Она добавила, что максимальная температура воздуха в июле и августе может достигать +32…39 °С.