ФК «Пари НН» расторг контракты с тремя игроками

Как отметили в клубе, футболисты вернулись в «Краснодар», «Динамо» и «Арис» соответственно. Олусегун отыграл за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. На счету Смелова 17 матчей и два ассиста. Что касается Сарфо, то он провел в составе нижегородской команды 14 матчей.