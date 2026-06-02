ФК «Пари НН» расторг контракты с тремя игроками

У футболистов завершился срок аренды в нижегородской команде.

Источник: Время

Олакунле Олусегун, Егор Смелов и Алекс Сарфо завершили свое выступление за футбольный клуб «Пари НН» в связи с завершением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Как отметили в клубе, футболисты вернулись в «Краснодар», «Динамо» и «Арис» соответственно. Олусегун отыграл за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. На счету Смелова 17 матчей и два ассиста. Что касается Сарфо, то он провел в составе нижегородской команды 14 матчей.

«ФК “Пари НН” благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Пари НН» покинул Российскую Премьер-Лигу.