Профессор БГУ Есин: Белоруссия, Россия и КНР планируют экспедицию в Арктику

Доктор политических наук отметил важность изучения арктического маршрута.

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия, Россия и Китай работают над организацией совместной экспедиции в Арктику. Об этом журналистам рассказал заведующий кафедрой комплексного изучения развития КНР факультета международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ), доктор политических наук, профессор Руслан Есин на полях второй международной встречи ученых и молодых исследователей Белоруссии, РФ и Китая.

2−3 июня Минск принимает представителей ведущих научных организаций и университетов Белоруссии, РФ и Китая. В этом году в фокусе тема «Минск- Москва- Пекин: дипломатический, социальный и транспортно-логистический векторы в условиях глобальной нестабильности».

«Сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции [в Арктику]. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Белоруссии, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, дальневосточных маршрутов, азиатских маршрутов, чрезвычайно важно», — сказал он.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
