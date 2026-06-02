Профессор БГУ Есин: Белоруссия, Россия и КНР планируют экспедицию в Арктику

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия, Россия и Китай работают над организацией совместной экспедиции в Арктику. Об этом журналистам рассказал заведующий кафедрой комплексного изучения развития КНР факультета международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ), доктор политических наук, профессор Руслан Есин на полях второй международной встречи ученых и молодых исследователей Белоруссии, РФ и Китая.
2−3 июня Минск принимает представителей ведущих научных организаций и университетов Белоруссии, РФ и Китая. В этом году в фокусе тема «Минск- Москва- Пекин: дипломатический, социальный и транспортно-логистический векторы в условиях глобальной нестабильности».
«Сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции [в Арктику]. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Белоруссии, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, дальневосточных маршрутов, азиатских маршрутов, чрезвычайно важно», — сказал он.