Депутат Гурулев сообщил о взломе своего Telegram-канала и публикации фейков о мобилизации

Личный аккаунт и канал парламентария Андрея Гурулева в Telegram оказались под контролем злоумышленников. Депутат обратился к гражданам с просьбой не реагировать на провокационные сообщения и не переводить деньги.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев предупредил, что его личный аккаунт и персональный Telegram-канал были взломаны. Парламентарий призвал аудиторию не доверять публикуемым там материалам.

«Друзья, мой аккаунт в Telegram украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации», — заявил Гурулев в мессенджере MAX.

По информации телеканала RTVI, вечером 1 июня в канале депутата был размещен провокационный пост, написанный якобы от его имени. В публикации утверждалось, что специальная военная операция якобы перешла в формат «позиционного тупика», а продвижение ВС РФ замедлилось из-за превосходства противника в беспилотниках. Авторы фейка также заявили о якобы принятом «принципиальном решении» провести осенью новую волну мобилизации.

Как отмечает RTVI, профиль и канал парламентария взломали еще в конце мая. Тогда злоумышленники рассылали пользователям личные сообщения с требованиями перевести криптовалюту, а также опубликовали в канале объявление о срочном сборе средств в цифровых активах якобы на покупку беспилотников для подразделений ВДВ (позже этот пост был удален).

Андрей Гурулев тогда лично обратился к гражданам с просьбой соблюдать бдительность:

«Если вам приходят сообщения от моего имени, ничего не переводите, никакие деньги, данные и так далее, не реагируйте на срочные просьбы. Это не я».