БЖД изменила условия продажи билетов на поезда

В Беларуси изменились условия продажи билетов бизнес-класса, сообщили на Белорусской железной дороге.
Так, БЖД изменила сроки предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса. Период увеличен более чем в два раза — с 20 до 45 суток до отправления поезда.
Новые условия действуют с 1 июня и связаны с улучшением качества обслуживания пассажиров и обеспечением заблаговременного планирования поездок по железной дороге в Беларуси.
Билеты доступны к покупкам онлайн и в кассах БЖД. Подробная информация доступна по номеру контакт-центра перевозчика — 105.