С 3 по 5 июня будет ограничено движение автотранспорта в Рыбинском округе края в связи с ремонтными работами на КрасЖД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В течение трех дней, с 3 по 5 июня 2026 года, с 08:00 до 17:00, на путепроводе КрасЖД, распложенном вблизи станции Заозерная, будут производиться работы по ремонту железнодорожного пути с помощью тяжелой путевой техники.
В эти периоды в целях безопасности будет ограничено движение автотранспорта по участку автодороги Заозерный — Агинское (от города Заозерный до деревни Налобино), который проходит под путепроводом. Пропуск машин будет осуществляться по мере их накопления.
Объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный рядом с пассажирской платформой Налобино.
Еще одно ограничение движения автотранспорта планируется на переезде, расположенном на пересечении с автодорогой Заозерный — Агинское в районе станции Саянская. В связи с ремонтом с 21:00 3 июня до 01:00 4 июня переезд будет полностью закрыт для движения автотранспорта.
Объезд возможен через поселок Саянский и деревню Усть-Кандыга.
ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены об ограничении движения.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.