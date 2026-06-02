7 способов запоминать важную информацию

Человечество расслабилось с появлением ИИ: зачем загружать свой мозг лишней информацией, если её можно получить в любой момент в любом объеме? Однако случается, что какие-то данные необходимо сохранить в собственной памяти. И случается, она подводит. Как запомнить важную информацию и не забыть её через пять минут, разбирался vlg.aif.ru.
Шпаргалки и ассоциации.
Доктор и блогер Алёна Парецкая рекомендует семь способов.
1. Вспомните шпаргалки.
Прежде всего, стоит вспомнить, как делали шпаргалки в школе. И заранее изготовить их собственными руками.
«Не зубрить текст слово в слово, а выделить главные мысли и коротко записать по пунктам. Осмысленная переработка материала и фиксация ключевых моментов позволяет мозгу развернуть главные мысли в полный ответ», — рекомендует медик.
2. Повторение — мать учения.
Новая информация начинает стираться у человека примерно час спустя после знакомства с нею. Чтобы сохранить её в памяти, можно воспользоваться интервальным повторением.
Для текстов это 15−20 минут, затем — через 6−8 часов и на следующий день. Для цифр и формул — через 40−60 минут, после через 3−4 часа и также на следующий день. Это важно, потому что окончательно информация закрепляется именно во сне.
3. Лучший друг — мнемотехника.
Для лучшего запоминания телефонного номера или иностранного слова можно использовать ассоциации. К примеру, написать на карточке слово, а на обратной стороне — нарисовать его значение, повторяя слово по слогам. Вначале положить карточки словами вверх и вспоминать, что нарисовано на обратной стороне. Затем — смотреть на рисунки и вспоминать слова.
Номер телефона можно разбить на части и привязать к знакомым датам — дню рождения, коду города, забавной фразе. Все запомнится само собой. Любую сложную информацию можно обратить в яркие образы — всё запомнится само собой.
Непременно нужна перемена.
Медик также советует применять маленькие хитрости.
4. На эмоциях и в движении.
«Любая информация запоминается легче, если она вызывает эмоции, удивляет или кажется необычной. Если воспринимать её в действии — например, во время прогулки по парку. Если она связана с тем, что вам уже известно. А также, если задействовать разные каналы: читать и одновременно проговаривать вслух, ещё и рисуя при этом схемы», — говорит врач.
5. Смена деятельности.
Не случайно уроки в школе длятся 45 минут — именно столько максимально по времени может серьёзно заниматься мозг человека. Затем ему обязательно нужен перерыв. Во время паузы длиною в 10−15 минут нужно походить, сделать несколько несложных физических упражнений, размяться.
Если в распоряжении несколько дней, материал лучше распределить для изучения равномерно, но с учётом: второй день — самый продуктивный, последний — самый выматывающий.
6. От энергетиков ума не прибавится.
Не стоит надеяться на различного рода стимуляторы вроде успокоительных или энергетиков. Ума от них не прибавится, они дадут только временный эффект, потом начнется откат. Лучше использовать упражнения для тренировки памяти.
Одно из них — посмотреть на список слов в течение полуминуты, а затем закрыть глаза и произнеси как можно больше. То же с предметами в незнакомой комнате. Помогает заучивание стихов, игра в шахматы и нарды, разгадывание кроссвордов и головоломок.
7. Накормите мозг.
Мозг нужно кормить не только интеллектуальной, но и обычной пищей. Строгие диеты влияют на него негативно — он сам на 60% состоит из жиров. Чтобы память становилась крепче, в рацион необходимо ввести рыбу, семена льна и орехи, в которых содержится Омега-3; творог, сыр, мясо и яйца — в них есть белок; печень, бобовые и снова яйца с лецитином и холином, а также овощи, фрукты, крупы — это медленные углеводы.