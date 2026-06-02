Проект II очереди реконструкции НСА получил одобрение Главгосэкспертизы

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение по проекту второй очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации 29 мая. Об этом сообщают на сайте городской мэрии.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по второй очереди реконструкции НСА соответствуют техническим регламентам, экологическим и строительным нормативам. Помимо одобрения Главгосэкспертизы, проект также прошел государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора и получил положительное заключение.
Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».
Контракт на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации АО «ОКО» заключило 12 мая 2026 года. В ближайшие годы будет реконструирован 61 объект, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания.
Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что работы на втором этапе реконструкции Нижегородской станции аэрации обойдутся почти в 20 млрд рублей.