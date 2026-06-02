Проект II очереди реконструкции НСА получил одобрение Главгосэкспертизы

Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.