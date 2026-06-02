«С благой целью»: Красноярцы пробежали «Зелёный Марафон» вместе с Ильей Авербухом

«В этом году мы провели 13-й “Зелёный Марафон”. Помимо традиционных дистанций в нашем городе мы презентовали новую дистанцию — заплыв моржей на 500 метров в Енисее. Несмотря на дождливую погоду бегуны и корпоративные команды партнеров поддержали традицию, преодолели маршруты забегов, приходили на праздник семьями. Я благодарю всех партнеров, которые поддержали мероприятие. Вместе мы награждали победителей забегов и участников благотворительной викторины. Но главное — мы бежали со смыслом: спасая жизни детей, которые оказались в критической ситуации. За каждый километр, который пробежали участники во всех городах, Сбер перечислит 185 рублей в фонд “Вклад в будущее” на лечение детей с онкологией и сложными диагнозами», — отметил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.