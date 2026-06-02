«С благой целью»: Красноярцы пробежали «Зелёный Марафон» вместе с Ильей Авербухом

Красноярцы пробежали «Зелёный Марафон» вместе с Ильей Авербухом и внесли свой вклад в помощь детям, которые нуждаются в лечении.
30 мая в Красноярске на острове Татышев (восточный вход) состоялся «СберПрайм Зелёный Марафон» Сбера. Мероприятие объединило как беговые соревнования на различные дистанции, так и большой семейный праздник в преддверии лета и Дня защиты детей.
В этом году открыл «СберПрайм Зелёный Марафон» и дал старт всем забегам Илья Авербух, известный российский фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы, победитель финала Гран-при и многократный чемпион России в танцах на льду. Он пробежал основную дистанцию (4,2 км) вместе с участниками забега.
Всего около 6 000 горожан собрались преодолеть различные спортивные дистанции, поддержать экологические и благотворительные активности. На старты забегов вышли 3850 бегунов.
Спортсмены могли выбрать дистанцию на любой вкус: дети соревновались на 500 метров и 1 километр. Взрослые с 14 лет пробежали 4,2 километра, профессионалы — 10 километров. Традиционно состоялись северная (скандинавская) ходьба и инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья.
Также состоялись забеги в поддержку Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух», куда включены 2 дистанции — 5 км и 1 пеший экокилометр.
Впервые в рамках «Зеленого Марафона» в Красноярске презентовали новый маршрут — заплыв моржей на 500 метров в Енисее. Победители и призеры забегов награждены медалями и ценными призами от организаторов и партнеров.
Кроме того, в рамках Зеленого Марафона Сбер внес вклад в озеленение острова Татышев — высадив деревья рябины и барбариса к новому летнему сезону.
На «Зелёный Марафон», приуроченный ко Дню защиты детей, красноярцы приходили семьями: участвовали в праздничных активностях, в благотворительной викторине на ценные призы — самокат, сертификаты на базы отдыха, спортивные магазины.
«В этом году мы провели 13-й “Зелёный Марафон”. Помимо традиционных дистанций в нашем городе мы презентовали новую дистанцию — заплыв моржей на 500 метров в Енисее. Несмотря на дождливую погоду бегуны и корпоративные команды партнеров поддержали традицию, преодолели маршруты забегов, приходили на праздник семьями. Я благодарю всех партнеров, которые поддержали мероприятие. Вместе мы награждали победителей забегов и участников благотворительной викторины. Но главное — мы бежали со смыслом: спасая жизни детей, которые оказались в критической ситуации. За каждый километр, который пробежали участники во всех городах, Сбер перечислит 185 рублей в фонд “Вклад в будущее” на лечение детей с онкологией и сложными диагнозами», — отметил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.
По итогам «СберПрайм Зелёного Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей.
Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе «СберВместе», пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.
