СМИ: британский авианосец вернулся в норвежский порт из-за неисправности

Согласно Министерству обороны Великобритании, во время первой остановки авианосца в Ставангере (14−17 мая) была выявлена «незначительная техническая неисправность». Несмотря на это, судно вышло в море для участия в 10-дневных противолодочных учениях НАТО «Динамичный мангуст» (DMON26). Но после завершения учений Prince of Wales был вынуждено экстренно вернуться в норвежский порт для ремонта, говорится в статье.
В Минобороны Британии рассчитывают, что Prince of Wales отправится в плавание «в ближайшие дни». Однако было принято решение провести ремонт в норвежском порту, чтобы «обеспечить готовность авианосца к эксплуатации в будущем».
Причина неисправности не сообщается. Но ремонт, по предварительным оценкам, займет больше времени, чем предполагалось, пишет Navy Lookout.
Издание напоминает, что в августе 2022 года на британском авианосце вышла из строя муфта вала, что привело к значительному повреждению правого вала и гребного винта. А в 2020 году он был отправлен на длительный ремонт из-за проблем с системой пожаротушения, которые повредили электрику.
При этом Navy Lookout считает, что «нет никаких оснований» полагать, что в конструкции кораблей типа QEC имеются значительные недостатки, хотя во время их ввода в эксплуатацию возникли серьезные «проблемы начального периода».