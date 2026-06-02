СМИ: британский авианосец вернулся в норвежский порт из-за неисправности

Авианосец британских ВМС HMS Prince of Wales уже несколько дней стоит у причала в Ставангере, пока инженеры пытаются устранить техническую неисправность. Возникшая проблема может привести к отмене запланированного захода авианосца в Копенгаген, сообщает специализированный портал Navy Lookout.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: HMS Prince of Wales
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Министерству обороны Великобритании, во время первой остановки авианосца в Ставангере (14−17 мая) была выявлена «незначительная техническая неисправность». Несмотря на это, судно вышло в море для участия в 10-дневных противолодочных учениях НАТО «Динамичный мангуст» (DMON26). Но после завершения учений Prince of Wales был вынуждено экстренно вернуться в норвежский порт для ремонта, говорится в статье.

В Минобороны Британии рассчитывают, что Prince of Wales отправится в плавание «в ближайшие дни». Однако было принято решение провести ремонт в норвежском порту, чтобы «обеспечить готовность авианосца к эксплуатации в будущем».

Причина неисправности не сообщается. Но ремонт, по предварительным оценкам, займет больше времени, чем предполагалось, пишет Navy Lookout.

Издание напоминает, что в августе 2022 года на британском авианосце вышла из строя муфта вала, что привело к значительному повреждению правого вала и гребного винта. А в 2020 году он был отправлен на длительный ремонт из-за проблем с системой пожаротушения, которые повредили электрику.

При этом Navy Lookout считает, что «нет никаких оснований» полагать, что в конструкции кораблей типа QEC имеются значительные недостатки, хотя во время их ввода в эксплуатацию возникли серьезные «проблемы начального периода».

