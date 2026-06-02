Гостиницу «Турист» в Новосибирске достроили спустя 58 лет

«Турист» задумывался в 1968 году как главный отель левобережья. Заказчиком выступали профсоюзы, сдать объект планировали через несколько лет, но в конце 1970-х работы остановились, а в 1985 году стройку полностью заморозили. Ожил проект только в 2018 году, когда в него вошёл омский бизнесмен Валерий Кокорин — его группа уже построила в Новосибирске Gorskiy City Hotel.