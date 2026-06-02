Гостиницу «Турист» в Новосибирске достроили спустя 58 лет

Новосибирская гостиница «Турист», которую начали строить ещё при Брежневе и забросили на десятилетия, наконец получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ мэр Максим Кудрявцев вручил владельцам лично.
«Турист» задумывался в 1968 году как главный отель левобережья. Заказчиком выступали профсоюзы, сдать объект планировали через несколько лет, но в конце 1970-х работы остановились, а в 1985 году стройку полностью заморозили. Ожил проект только в 2018 году, когда в него вошёл омский бизнесмен Валерий Кокорин — его группа уже построила в Новосибирске Gorskiy City Hotel.
За полвека здание морально устарело настолько, что реконструкция вылилась в полноценную перестройку. К старому объёму добавили новую шестиэтажную секцию, подняли этажность с 20 до 25, переделали планировки и полностью поменяли идею.
Теперь «Турист» — не просто гостиница, а многофункциональный комплекс. На втором этаже разместят спа-зону с оздоровительным центром, фитнес-клуб, рестораны, бар, коворкинг, конференц-зал и арт-пространства. В башне — административные помещения, четырёхзвёздочный отель и апартаменты. Также сделали подземный переход, который свяжет комплекс с метро и ТЦ «Версаль».
Сам отель пока не принимает гостей — владельцам нужно дооснастить номера, получить звёздность и набрать персонал. На это уйдёт около полугода. Следующий этап — освоить территорию со стороны улицы Ватутина: снести старые постройки и возвести новый корпус с дополнительными номерами, залами для мероприятий и парковкой.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал ввод комплекса знаковым событием для города: «Строительство гостиницы началось ещё в 1968 году, затем на десятилетия превратилось в один из самых известных городских долгостроев. Сегодня эта история наконец завершена».
По словам градоначальника, сейчас в здании разместят гостиницу на 200 номеров, конференц-залы, ресторан, выставочные пространства и подземную парковку. А из подземного перехода метро можно будет выйти прямо в комплекс. Общая площадь введённой части — больше 35 тысяч квадратных метров.
Кудрявцев также отметил, что рядом с гостиницей благоустроили территорию: сделали современное общественное пространство с зелёными зонами, дорожками и лавочками. «Турист» стал пятым коммерческим долгостроем, который сдали в Новосибирске в этом году — результат системной работы мэрии с такими объектами. По мнению мэра, обновление площади Маркса — одного из главных транспортных узлов города — даст новый импульс развитию всего левобережья.