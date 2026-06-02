В Сунже Республики Ингушетии завершают благоустройство улицы Осканова

Ключевые этапы благоустройства завершились на улице Осканова в Сунже в Республике Ингушетии. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Специалисты уже полностью заменили асфальт, а также нанесли новую дорожную разметку. В настоящее время они монтируют освещение. Это позволит создать комфортную атмосферу в вечернее и ночное время, повысить уровень безопасности и сделать прогулки по обновленной улице более приятными. В дальнейшем подрядчик займется озеленением территории. На улице высадят цветы и деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.