Четверых осуждённых мигрантов депортировали из Новосибирска

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области депортировали четырёх иностранцев из стран Средней Азии. Мужчин в возрасте 31, 32, 39 и 67 лет ранее осудили за разбой и незаконное пересечение государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства.
После того как иностранцы отбыли сроки наказания, назначенные судами, их дальнейшее пребывание в России признали нежелательным.
Полицейские сопроводили мигрантов в аэропорт Толмачёво, откуда их отправили к пункту пропуска через границу — на родину.
Теперь въезд в Россию для всех четверых закрыт до 2031 года.
Вера Ветрова