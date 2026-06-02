Четверых осуждённых мигрантов депортировали из Новосибирска

Вернуться в Россию они смогут не раньше 2031 года.

Источник: НДН.ИНФО

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области депортировали четырёх иностранцев из стран Средней Азии. Мужчин в возрасте 31, 32, 39 и 67 лет ранее осудили за разбой и незаконное пересечение государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства.

После того как иностранцы отбыли сроки наказания, назначенные судами, их дальнейшее пребывание в России признали нежелательным.

Полицейские сопроводили мигрантов в аэропорт Толмачёво, откуда их отправили к пункту пропуска через границу — на родину.

Теперь въезд в Россию для всех четверых закрыт до 2031 года.

Вера Ветрова