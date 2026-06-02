«Слово покрепче просится»: на Ялтинской неизвестные уничтожили липы, посаженные у братской могилы перед 9 Мая

Семилетние саженцы росли рядом с мемориалом советским воинам.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Ялтинской неизвестные срубили липы, высаженные у братской могилы советских воинов к 9 Мая. Об этом депутат Заксобрания области Евгений Морозов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вандалы? Тут слово покрепче просится. Какие-то нелюди поработали на Ялтинской. Помните липы здесь? Те самые, подрощенные, не тонкие прутики, а крепкие семилетние саженцы. Мы сажали их накануне 9 Мая у братской могилы советских воинов. Их уничтожили. Срубили. Похоже, что ножом. Старались, возились, что те бобры. Скорее всего, под покровом ночи», — рассказал народный избранник.

Морозов резко осудил случившееся и заявил, что благоустройство на этом участке планируют продолжить. Причастных к уничтожению лип ищут.

В Калининграде вандалы разгромили новую спортивную площадку на улице Глинки. Власти заявили, что будут искать виновных.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше