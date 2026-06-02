В Красноярске начали принимать первые отремонтированные дороги в 2026 году

В Красноярске начался процесс приемки первых отремонтированных дорог в 2026 году. Как написал глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, специалисты уже оценивают работы на улице Пограничников и проезде от Одесской до Рязанской.
Подрядчик уложил более двух километров нового асфальта и поменял бордюры. Эксперты проверяют качество ремонта, а если появятся замечания — компания устранит дефекты за свой счет.
Кроме того, завершаются работы и на 78 Добровольческой бригады. Также к устройству выравнивающего слоя приступили на Авиаторов.
