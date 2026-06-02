Росгвардия задержала шестерых подростков-зацеперов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде участились случаи зацепинга среди подростков на трамвайных маршрутах. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
17 мая такой инцидент произошел на улице Баранова на трамвае № 6. Аналогичный случай произошел на том же маршруте в минувшие выходные. 1 июня задержаны нарушители, которые зацепились за трамвай № 7.
Всего сотрудники Росгвардии поймали шестерых несовершеннолетних зацеперов, их доставили в отделение полиции. В ЦРТС просят родителей поговорить с деть о смертельной опасности зацепинга.
Нарушителям грозит административная ответственность. При наличии признаков хулиганства или угрозы безопасности движения возможно наказание по более строгим статьям. Пассажиров, которые заметили зацеперов, просят сообщать об этом водителю.
Напомним, зацепер сорвался с поезда «Ласточка» в надежде доехать с другом в Нижний Новгород.