Путин подписал указ об отсутствии судимости у заявителей на гражданство

Заявители на гражданство России должны будут предоставлять справку о судимости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести… в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ… следующие изменения… документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден, и выдан по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации компетентным органом государства гражданской принадлежности заявителя, являющегося иностранным гражданином, либо компетентным органом государства, выдавшего заявителю, являющемуся лицом без гражданства, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства», — говорится в указе.