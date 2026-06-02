Путин подписал указ об отсутствии судимости у заявителей на гражданство

«Внести… в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ… следующие изменения… документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден, и выдан по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации компетентным органом государства гражданской принадлежности заявителя, являющегося иностранным гражданином, либо компетентным органом государства, выдавшего заявителю, являющемуся лицом без гражданства, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства», — говорится в указе.