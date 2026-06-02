«Супергёрл», «Холоп 3» и новая «История игрушек»: 7 интересных фильмов, которые выйдут в июне

Июнь 2026 года порадует любителей кинофантастики — но не только их. В широкий прокат выходят социальные драмы, комедии и комедийные триллеры. «Клопс» рассказывает, что смотреть в этом месяце.
1. «Властелины вселенной»12+
Юный принц Адам (Николас Галицин) был вынужден покинуть родную планету и оказался на Земле, где вырос обычным человеком. 15 лет спустя древний Меч Силы находит героя и возвращает его на родину, которая оказалась под властью Скелетора (Джаред Лето). Чтобы спасти свою планету, Адам стал Хи-Мэном — самым могущественным человеком во Вселенной.
Картину, основанную на знаменитой франшизе 1980-х, поставил Трэвис Найт. В съёмках приняли участие Камила Мендес, Идрис Эльба, Элисон Бри и Морена Баккарин. История немного изменилась: авторы отказались от простой схемы противостояния добра и зла, которая была в оригинале, и сделали центральной темой возвращение к своим корням.
Когда смотреть: мировая премьера 3 июня.
2. «День разоблачения»16+
Дэниел Келлнер (Джош О’Коннор) — молодой специалист по кибербезопасности. Его работодатель скрывает существование инопланетного разума, но герой готов раскрыть правду. Однако это не только его проблема, и вскоре правительства, корпорации и обычные люди оказываются перед вопросом: готовы ли они узнать, что человечество не одиноко?
Стивен Спилберг вновь вернулся к теме внеземной жизни, которая проходила через многие его работы — от «Близких контактов третьей степени» до «Инопланетянина». В ролях на этот раз — Эмили Блант, Колин Фёрт, Колман Доминго и Ив Хьюсон. Критики уже называют фильм одной из самых необычных работ Спилберга за последние годы.
Когда смотреть: мировая премьера назначена на 10 июня.
3. «Холоп 3»12+
Супруги Борис (Павел Прилучный) и Лена (Кристина Асмус) собираются развестись. Однако их дети обращаются за помощью к Грише (Милош Бикович) — герою предыдущих частей, который уже не раз участвовал в экспериментах по перевоспитанию. На этот раз «терапия» становится ещё масштабнее: супругов отправляют в эпоху Петра I, где им предстоит пройти через опасные приключения и по-новому взглянуть на собственную жизнь.
Третью часть популярной франшизы вновь снял Клим Шипенко, а кроме Биковича к своим ролям вернулись Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. История стала масштабнее — теперь вместо очередного мажора фильм рассказывает о кризисе целой семьи.
Когда смотреть: в кино с 11 июня.
4. «История игрушек 5»6+
После ухода Вуди Джесси становится лидером игрушек, а Базз Лайтер помогает ей поддерживать порядок. Но теперь у них новый соперник — технологии. Повзрослевшая Бонни всё больше времени проводит с гаджетами, и игрушки видят, что их место в жизни ребёнка изменилось. Чтобы справиться с новой угрозой, друзьям вновь приходится объединиться.
Пятую часть знаменитой франшизы снял Эндрю Стэнтон. В оригинале фильм озвучаивают знакомые актёры: Том Хэнкс (Вуди), Тим Аллен (Базз Лайтер) и Джоан Кьюсак (Джесси). Авторы называют фильм историей Toy Meets Tech («Игрушки против технологий») — но, несмотря на серьёзную тему, лента остаётся весёлой и полной приключений.
Когда смотреть: премьера в мире — 17 июня.
5. «Ганди молчал по субботам»16+
Для 16-летнего Мота (Марк Эйдельштейн) мир рушится в тот момент, когда отец уходит из семьи. Не зная, как справиться с потерей, парень приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и объявляет, что теперь она будет жить вместе с ними.
«Ганди молчал по субботам» — полнометражный дебют режиссёра Юрия Зайцева, снятый по одноимённой пьесе Анастасия Букреева. Премьера фильма прошла в 2025 году на кинофестивале «Короче» в Калининграде. Критики высоко оценили актёрскую игру: Дарью Екамасову, исполнительницу главной женской роли, номинировали на премию «Ника».
Когда смотреть: в широкий кинопрокат фильм выходит 18 июня.
6. «Супергёрл»12+
Кара Зор-Эл (Милли Олкок), двоюродная сестра Супермена, отправляется в путешествие по далёкой галактике. Там она встречает девушку по имени Рути (Ив Ридли), которая ищет убийцу своего отца. Кара неохотно соглашается помочь и оказывается втянута в космическую одиссею, где ей предстоит столкнуться и с могущественными врагами, и с собственным прошлым.
Продолжение «Супермена»18+ 2025 года снял Крейг Гиллеспи. Акцент решили сделать на травме героини: в этой версии её характер гораздо жёстче и мрачнее, чем в других фильмах. Критики сравнивают ленту с космическим роуд-муви, а также отмечают, что картина во многом напоминает вестерн.
Где смотреть: премьера в мире — 24 июня.
7. «Ночной бизнес»18+
Мэнко Капак (Рассел Кроу) — владелец популярного ночного клуба, который мечтает продать бизнес и оставить опасное прошлое позади. Однако после вооружённого ограбления всё идёт наперекосяк: деньги исчезают, а на героя начинают давить криминальные группировки. К тому же — объявился загадочный покупатель, намерения которого явно не так просты.
Деррик Борте снял триллер с элементами чёрной комедии. Сюжет основан на книге Томаса Перри — популярного автора детективов из США. Кроме Рассела Кроу, в фильме снялись голливудские звёзды: Люк Эванс, Тереза Палмер и Аарон Пол.
Когда смотреть: в кинотеатрах с 25 июня.
«Клопс» рассказывал про шесть громких киноновинок 2026 года, о которых все говорят.