«Супергёрл», «Холоп 3» и новая «История игрушек»: 7 интересных фильмов, которые выйдут в июне

Супруги Борис (Павел Прилучный) и Лена (Кристина Асмус) собираются развестись. Однако их дети обращаются за помощью к Грише (Милош Бикович) — герою предыдущих частей, который уже не раз участвовал в экспериментах по перевоспитанию. На этот раз «терапия» становится ещё масштабнее: супругов отправляют в эпоху Петра I, где им предстоит пройти через опасные приключения и по-новому взглянуть на собственную жизнь.