Жителя Боковского района будут судить за стрельбу в подростка

Согласно данным следствия, 25 марта текущего года мужчина находился в своем доме в станице Каргинская. Он увидел двух подростков и предположил, что они бросали камни по крыше его гаража. Чтобы напугать детей, обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки и попал в одного из подростков. «В результате полученного ранения потерпевший обратился за медицинской помощью, где ему была проведена хирургическая операция по извлечению инородного тела из брюшной полости», — говорится в сообщении.