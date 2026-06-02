В Марий Эл создадут около 50 рабочих мест для подростков из Козьмодемьянска

Около 50 рабочих мест для подростков планируют создать в Козьмодемьянске в Республике Марий Эл на летний период, сообщила руководитель центра занятости города и Горномарийского района Наталья Самойлова. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Так, 26 рабочих мест предусматривают трудоустройство подростков в пришкольных лагерях. Для ребят это отличная возможность не только заработать, но и внести свой вклад в организацию досуга учеников младших классов. Подростки получат навыки, необходимые вожатым или помощникам воспитателей.
Оставшиеся вакансии будут предложены в городском центре занятости и в комплексном центре социального обслуживания населения. Там подростки смогут попробовать свои силы в организации мероприятий, выполнении административных задач. Кроме того, ребята получат шанс принять участие в социальных проектах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.