В Марий Эл создадут около 50 рабочих мест для подростков из Козьмодемьянска

Большая часть вакансий предусматривает трудоустройство ребят на летний период в пришкольных лагерях.

Источник: Национальные проекты России

Около 50 рабочих мест для подростков планируют создать в Козьмодемьянске в Республике Марий Эл на летний период, сообщила руководитель центра занятости города и Горномарийского района Наталья Самойлова. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Так, 26 рабочих мест предусматривают трудоустройство подростков в пришкольных лагерях. Для ребят это отличная возможность не только заработать, но и внести свой вклад в организацию досуга учеников младших классов. Подростки получат навыки, необходимые вожатым или помощникам воспитателей.

Оставшиеся вакансии будут предложены в городском центре занятости и в комплексном центре социального обслуживания населения. Там подростки смогут попробовать свои силы в организации мероприятий, выполнении административных задач. Кроме того, ребята получат шанс принять участие в социальных проектах.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.