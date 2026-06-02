В Красноярске новый детский сад в Покровском принял первых воспитанников

В Центральном районе краевого центра начал работу новый детский сад на улице Чернышевского. Современное дошкольное учреждение стало структурным подразделением детского сада № 70 и уже открыло двери для первых воспитанников. Трехэтажное здание рассчитано на 190 мест. Сейчас в детский сад зачислены 100 малышей, для них оборудованы восемь групп — от ясельных до подготовительных, спортивный и актовый залы, а также игровые пространства. Учреждение оснащено новым учебным, игровым и технологическим оборудованием. Для развития детей предусмотрены шахматная зона и площадка для занятий напольным керлингом. Пищеблок оборудован современной техникой для приготовления питания, а медицинский кабинет полностью готов к оказанию первой помощи и проведению профилактических мероприятий. Благоустроена и территория детского сада, здесь появились новые игровые комплексы, газоны и прогулочные дорожки. Впереди у родителей — оформление документов, а у ребят — период адаптации и, конечно, самое счастливое время, проведенное в детском саду, — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова. В пресс-службе мэрии рассказали, что строительство нового детского сада велось за счет средств краевого и городского бюджетов. Напомним, что в Красноярске открылся обновленный детский сад на Свободном.