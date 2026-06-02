Определены лучшие отходы металлургии для очистки воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) выяснили, что внепечные шлаки металлургических заводов оказались наиболее эффективными при поглощении углекислого газа из атмосферного воздуха. С их помощью можно решать проблемы экологии, сообщила ТАСС доцент кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяна Крупнова.
«Мы провели исследование и установили, что лучшими “ловцами углекислого газа” являются внепечные шлаки кислородно-конвертерного производства. В перспективе результат проведенного исследования можно использовать для создания природосберегающих металлургических технологий, когда собственные отходы производства, шлаки, помогают заводам бороться с проблемой загрязнения воздуха», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, во время исследования команда химиков сравнила четыре вида металлургических отходов: доменные, конвертерные, электросталеплавильные и внепечные шлаки, образующиеся при доводке стали в агрегате «ковш печь». В эксперименте образцы смешивали с водой, добавляли углекислый газ в концентрации 10% и выдерживали 30 минут при комнатной температуре. Затем с помощью термического анализа определяли, сколько карбонатов образовалось.
«У внепечных шлаки кислородно конвертерного производства результаты оказались лучше благодаря высокому содержанию ларнита (60%) и периклаза (4,6%), активно реагирующих с углекислым газом», — отметила доцент.
В вузе добавили, что на основе проведенного исследования предстоит разработать технологический процесс улавливания углекислого газа и карбонизации металлургических шлаков.