Бронзовый перстень с портретом царицы Египта найден археологами в Анапе

Сведения об этой находке были опубликованы в научном журнале «Проблемы истории, филологии, культуры».
Предмет представляет собой массивное кольцо с овальным щитком, отлитое из свинцово-оловянистой бронзы. На лицевой стороне выгравирован портрет правительницы: видна голова, шея и часть плеч. Голова повернута влево, а на шее заметны складки края греческого хитона. Особое внимание мастер уделил деталям прически — она выполнена в виде вертикальных, слегка изогнутых узких валиков. На затылке такая прядь переходит в пучок с округлыми выступами, которые могли изображать завитые локоны, головки заколок или обмотки из нитей с бусами.
Арсиноя III принадлежала к династии Птолемеев и правила Египтом приблизительно с 220 по 204 год до нашей эры. Она была дочерью Птолемея III Эвергета и Береники II, а родилась, предположительно, в период между ноябрем 246 и июнем 245 года до нашей эры. В 220 году до нашей эры царица вышла замуж за своего брата Птолемея IV, а в 217-м сопровождала его в битве при Рафии против Антиоха Великого, где, по некоторым данным, лично командовала частью пехоты. После смерти супруга летом 204 года до нашей эры Арсиноя, по наиболее распространенной версии, была убита придворными, стремившимися получить контроль над малолетним наследником Птолемеем V. Впрочем, античные авторы Полибий и Юстин приводят разные детали этих событий — от прямого приказа покойного царя до гибели царицы в дворцовом пожаре.
Идентифицировать изображение на перстне как портрет именно Арсинои III ученым помогли аналогии с монетами той эпохи. Как выяснилось, правительницу изображали не только на деньгах, но и на ювелирных изделиях. На сегодняшний день известно о шести подобных кольцах. Три из них были найдены на территории Боспорского царства: одно — в окрестностях Горгиппии, еще одно — в столице государства Пантикапее, а третье — в Анапе. Остальные три перстня происходят из меотских могильников в Закубанье.
Находки перстней с портретом египетской царицы на северном побережье Черного моря свидетельствуют о давних культурных и политических связях Боспорского царства с Египтом Птолемеев. У исследователей есть несколько версий того, как эти украшения попали в регион: от возвращения наемников, служивших в египетской армии, до дипломатических подарков за поставки хлеба. Сам факт использования таких перстней на Боспоре говорит о том, что местная знать и, возможно, воины стремились следовать египетской политической моде.