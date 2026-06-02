Бронзовый перстень с портретом царицы Египта найден археологами в Анапе

Арсиноя III принадлежала к династии Птолемеев и правила Египтом приблизительно с 220 по 204 год до нашей эры. Она была дочерью Птолемея III Эвергета и Береники II, а родилась, предположительно, в период между ноябрем 246 и июнем 245 года до нашей эры. В 220 году до нашей эры царица вышла замуж за своего брата Птолемея IV, а в 217-м сопровождала его в битве при Рафии против Антиоха Великого, где, по некоторым данным, лично командовала частью пехоты. После смерти супруга летом 204 года до нашей эры Арсиноя, по наиболее распространенной версии, была убита придворными, стремившимися получить контроль над малолетним наследником Птолемеем V. Впрочем, античные авторы Полибий и Юстин приводят разные детали этих событий — от прямого приказа покойного царя до гибели царицы в дворцовом пожаре.