Камышанин под градусом сообщил о теракте в Петров Вале

Житель Камышина, возжелавший внимания на фоне повышенного градуса в крови, предупредил экстренные службы.

Житель Камышина, возжелавший внимания на фоне повышенного градуса в крови, предупредил экстренные службы об угрозе теракта в Петров Вале. Цену одного необдуманного звонка он осознал уже в и полиции.

На прошлой неделе 52-летний камышанин решил получить свою «минуту славы» и позвонил на 112, сообщив о готовящемся теракте.

— Вместе с коллегами из Управления ФСБ России по Волгоградской области полицейские по горячим следам вычислили автора звонка. В отделении он заявил, что дезинформировал экстренные службы ради привлечения внимания, — прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.