Знатоки театра рассказали, откуда в Пермской опере лучше видно и слышно

Идеальным местом с точки зрения звука назвали 11 ряд партера.

Знатоки театра рассказали в телеграм-канале Фонда поддержки Пермского театра оперы и балета, откуда в Пермской опере лучше всего видно сцену и где лучше слышно.

По словам генерального директора Пермского оперного Анны Волк, она любит ложу дирекции, поскольку там «находишься одновременно и в зале, и как будто в замкнутом пространстве». Хотя на самом деле, утверждает Волк, видимость там очень хорошая, а вот слышимость плохая.

«Под потолком бельэтажа очень плохо слышно. Лучшее место с точки зрения звука — наверное, 11 ряд партера», — говорит директор театра.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян признаётся: «Люблю 12 ряд партера, который идёт за VIP-рядом. Но вообще я и с балкона с удовольствием слушаю. Акустика, слава богу, позволяет».

«Спектакль с середины партера и с самой верхней точки балкона — это всегда два разных спектакля. Поэтому смотрю с обоих этих мест», — поделился своим зрительским опытом директор Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Школы-студии МХАТ Дмитрий Овсянников.

Смотреть и слушать спектакли с разных точек любит и главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко. А наиболее выгодные акустические условия в зале, по его мнению, — «это партер и то, что находится выше».

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, как министр культуры Пермского края Алла Платонова сравнила интерес технарей и гуманитариев к театру.