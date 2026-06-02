Создатель сериала «Эйфория» объявил о его завершении на третьем сезоне

Так «Эйфория» осталась сериалом про подростков, но перестала быть подростковым сериалом — им Левинсону явно было уже не слишком интересно заниматься. Его контроль над проектом заметно усилился: если в первом сезоне он сам поставил только пять эпизодов из восьми (один из оставшихся снимала, кстати, звезда «Доктора Хауса» и «Однажды в сказке» Дженнифер Моррисон), то начиная со второго посторонних в режиссерское кресло уже не пускали. Тогда же «Эйфория» начала потихоньку превращаться в диковатую смесь тарантиновского триллера и «Реквиема по мечте» Даррена Аронофски, странновато сочетающуюся со школьной драмой. Но в конечном счете те честность и точность, с какими Левинсон рассказывал об аддикции и ее влиянии — на самого человека с зависимостью и на окружающих — перекрывали все недочеты.