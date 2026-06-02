«Медвежуха» возвращается: в Красноярске пройдет фестиваль искусств в усадьбе Сурикова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в эту пятницу, 5 июня, в Музее-усадьбе Василия Сурикова откроется ежегодный фестиваль искусств «Медвежуха».

В этом году он пройдет уже в шестой раз и объединит художников, музыкантов, историков, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства. Главной темой традиционно остается образ медведя как культурного символа России и Сибири.

Фестиваль продлится три дня — 5, 6 и 7 июня. На открытой площадке усадьбы будет работать главная сцена, где выступят творческие коллективы Красноярска и края, сообщают в мэрии.

Старт программе 5 июня в 15:00 даст оркестр русских народных инструментов «Енисеюшко» Красноярского краевого Дворца пионеров. В 16:30 для юных зрителей представят спектакль «История с превращениями» театральной студии «Играем!».

6 июня в 14:00 зрителей ждет программа сказочника Дмитрия Васяновича «Волшебные истории о медведях».

7 июня с 13:30 пройдут интерактивные постановки Народного театра «Кенгуру» и мим-театра «За двумя зайцами».

К фестивалю также присоединится коллекционер Ирина Шагивалеева, которая представит часть своей коллекции старинных плюшевых медведей. На площадке будут выступать ансамбль народной песни «Вечерницы», детский ансамбль «Туесок», семейная фольклорная студия «Пимочки» и фольклорная студия «Баколье».

Организаторы подготовили насыщенную программу мастер-классов от художников и ремесленников, ярмарку авторских сувениров и интерактивные площадки от партнеров.

Завершится фестиваль концертом коллектива «Сибирь-band».

Вход на мероприятия фестиваля свободный, но мастер-классы платные. Подробная программа размещена на сайте Музея-усадьбы В. И. Сурикова.

6+