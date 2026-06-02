В Шахунье заработал обновленный Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН»

В Шахунье открылся обновленный Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН». Офис компании переехал на новое место по адресу: ул. Комсомольская, д. 49.
Главные изменения для посетителей:
Продуманное пространство. Зал стал светлым и просторным. Появилась комфортная зона ожидания, электронная очередь и больше окон приема. Доступная среда. Помещение полностью адаптировали под нужды пожилых людей и маломобильных граждан. Цифровые зоны. Терминалы самообслуживания позволяют решать вопросы без очереди к сотрудникам. Удачное расположение. Офис находится в центре города. Рядом есть парковка и остановки транспорта.
Передать документы или получить консультацию также можно удаленно: в мобильном приложении «ТНС энерго» и на сайте nn. tns-e.ru.