На Камчатке завершился региональный конкурс «Экспортер года — 2026»

Для участия в конкурсе было подано более 20 заявок от предпринимателей из сферы туризма, гостиничного сектора и смежных отраслей. Церемония торжественного награждения прошла 27 мая. Победители могут выбрать один из призов от центра поддержки экспорта: обучение деловому английскому или китайскому языку, разработку в электронном виде презентации продукта или изготовление сувениров с информацией на иностранном языке.