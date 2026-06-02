На Камчатке завершился региональный конкурс «Экспортер года — 2026»

Итоги регионального конкурса «Экспортер года — 2026», организованного по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», подвели на Камчатке, сообщили в краевом выставочно-инвестиционном центре.
«В этом году конкурс пополнился новыми номинациями “Экспортер года в сфере туризма” и “Экспортер года — отельер”, которые полнее отражают особенности бизнеса на Камчатке. В прошлые годы предпринимателям из сферы туризма и гостеприимства приходилось бороться друг с другом в единой номинации “Экспортер года в сфере услуг”», — отметил заместитель руководителя центра поддержки экспорта региона Антон Кушнарев.
Для участия в конкурсе было подано более 20 заявок от предпринимателей из сферы туризма, гостиничного сектора и смежных отраслей. Церемония торжественного награждения прошла 27 мая. Победители могут выбрать один из призов от центра поддержки экспорта: обучение деловому английскому или китайскому языку, разработку в электронном виде презентации продукта или изготовление сувениров с информацией на иностранном языке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.