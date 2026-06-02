В Нижегородской области введут штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу дополнительные требования к продаже кальянов и устройств для потребления никотина.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области опубликовало проект поправок в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается установить ответственность за распространение и хранение электронных систем доставки никотина (вейпов).

Предыстория инициативы: 29 мая 2026 года депутаты регионального Законодательного собрания единогласно поддержали в двух чтениях закон о полном запрете вейпов, а также стимулировании продажи табака и никотинсодержащей продукции — включая соответствующие устройства и кальяны.

Основные положения проекта:

1. Размеры штрафов:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.

2. Сфера применения штрафов:

распространение или хранение запрещённой никотинсодержащей продукции (в т. ч. вейпов);

стимулирование продажи табака, никотинсодержащей продукции, устройств для их потребления и кальянов.

3. Полномочия по контролю: составление протоколов и рассмотрение дел планируется передать региональному министерству промышленности и торговли.

Степень регулирующего воздействия проекта оценена как высокая. Авторы инициативы ожидают, что его реализация приведёт к снижению потребления никотинсодержащей продукции в регионе.

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу дополнительные требования к продаже кальянов и устройств для потребления никотина. Теперь их разрешено реализовывать исключительно в магазинах и павильонах.

Напомним, что нижегородцы теперь могут сообщить о точках продажи и курения вейпов. Также полное введение запрета вейпов в Нижегородской области одобрила Госкомиссия.

Ранее отмечалось, что нижегородские торговые центры начали отказываться от продажи вейпов.