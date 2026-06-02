В Нижегородской области введут штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области опубликовало проект поправок в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается установить ответственность за распространение и хранение электронных систем доставки никотина (вейпов).
Предыстория инициативы: 29 мая 2026 года депутаты регионального Законодательного собрания единогласно поддержали в двух чтениях закон о полном запрете вейпов, а также стимулировании продажи табака и никотинсодержащей продукции — включая соответствующие устройства и кальяны.
Основные положения проекта:
1. Размеры штрафов:
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.
2. Сфера применения штрафов:
распространение или хранение запрещённой никотинсодержащей продукции (в т. ч. вейпов);
стимулирование продажи табака, никотинсодержащей продукции, устройств для их потребления и кальянов.
3. Полномочия по контролю: составление протоколов и рассмотрение дел планируется передать региональному министерству промышленности и торговли.
Степень регулирующего воздействия проекта оценена как высокая. Авторы инициативы ожидают, что его реализация приведёт к снижению потребления никотинсодержащей продукции в регионе.
С 1 июня 2026 года в России вступили в силу дополнительные требования к продаже кальянов и устройств для потребления никотина. Теперь их разрешено реализовывать исключительно в магазинах и павильонах.
