Из Красноярска открыли прямые рейсы в Анадырь

В столицу Чукотки можно улететь за 25 тысяч рублей.

Из Красноярска возобновили прямые рейсы в Анадырь. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Со 2 июня до конца сентября запущена программа субсидируемых авиаперевозок между Анадырем и Красноярском. Стоимость льготного билета составит 25 тысяч рублей.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на Боинге 737.

В 2025 году маршрут оказался одним из самых востребованных. Им воспользовались более 3,3 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось о запуске рейсов из Красноярска во вьетнамский Дананг.