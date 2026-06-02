Из Красноярска открыли прямые рейсы в Анадырь

Из Красноярска возобновили прямые рейсы в Анадырь. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Со 2 июня до конца сентября запущена программа субсидируемых авиаперевозок между Анадырем и Красноярском. Стоимость льготного билета составит 25 тысяч рублей.
Рейсы будут выполняться раз в неделю на Боинге 737.
В 2025 году маршрут оказался одним из самых востребованных. Им воспользовались более 3,3 тысяч пассажиров.
