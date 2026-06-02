Минкульт Пермского края ответил на скандал в филармонии с мамой инвалида

Министерство культуры Пермского края прокомментировало сайту perm.aif.ru скандал с мамой ребёнка-инвалида в Пермской филармонии.
Инцидент произошёл в конце мая. Девушка в социальных сетях рассказала, что их с ребёнком попросили покинуть концерт хора в филармонии. По её словам, сын с удовольствием слушал пение, улыбался, но иногда издавал звуки и вскрикивал, так как это особенность его развития.
Как сообщили в Пермской филармонии сайту perm.aif.ru, в мировой практике существует этикет поведения на концертах — свод правил, который помогает создать комфортную обстановку для всех слушателей и обеспечить уважение к исполнителям. О них напоминают перед каждым концертом: выключить телефоны, не шуметь, не вставать и не ходить по залу.
Если концерт посещают дети, ответственность за их поведение несут сопровождающие взрослые. Приобретая билет, слушатель соглашается с этими правилами.
В данном случае, по словам представителей филармонии, правила не соблюдались, что вызвало обоснованные возмущения других зрителей и многочисленные просьбы к матери успокоить ребёнка. В итоге женщина с сыном вынуждены были выйти из зала.
«Мы огорчены сложившейся ситуацией, но не вправе нарушать требования к проведению подобных мероприятий. Важно отметить, что в филармонии и театрах есть детские программы, более короткие по длительности и с более мягкими требованиями к поведению в зале ввиду юного возраста зрителей», — уточнили сайту perm.aif.ru в филармонии.