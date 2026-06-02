Жителям и гостям Кубани запретили ловить мидий и креветок до конца лета

С 1 июня на всем Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма вступил в силу жесткий сезонный запрет на вылов черноморских креветок и мидий. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) напоминает: ограничение продлится до 31 августа 2026 года включительно.
За нарушение правил рыболовства предусмотрены суровые наказания — от крупных штрафов до уголовной ответственности. Ограничения распространяются на всю акваторию Черного моря, включая Крымский полуостров и все побережье Кубани — от Сочи до Тамани.
Росрыболовство предупреждает, что в течение всех трех летних месяцев прибрежные зоны будут патрулироваться инспекторами.
За игнорирование запрета нарушителям грозит административная ответственность со штрафами и конфискацией снаряжения. Если же ущерб признают крупным (например, при массовом браконьерском вылове на продажу), нарушителям грозит уголовное преследование.
Летние месяцы — это ключевой период размножения (нереста) для большинства обитателей Черного моря.
Подобные сезонные ограничения — это стандартная и необходимая практика. Она позволяет сохранить популяцию биоресурсов, чтобы у жителей и гостей южных курортов была возможность лакомиться свежими морепродуктами в законные периоды промысла.