Дом для мамы. Где искать помощи, если семья попала в трудную ситуацию

Печально, но порой одинокая мама с детьми или даже целая семья может оказаться без крыши над головой и поддержки близких. Радостно, что при этом она не останется в одиночестве и теперь найдутся те, кто поможет им и поддержит.
В день защиты детей в Москве, при храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино, открылся новый дом для мамы и центр гуманитарной помощи. В приюте с комфортом может разместиться сразу 6 семей с детьми. Жить они здесь могут, пока с помощью сотрудников центра не определиться строго индивидуальный маршрут выхода из ситуации. Тут решаются и социальные, и юридические вопросы, помогают найти работу, а иногда — просто налаживают отношения с родными. Со вчерашнего дня в доме уже нашли пристанище три семьи. А центр гуманитарной помощи предназначен, чтобы обеспечивать одиноких женщин и не имеющих достаточного дохода семьи одеждой, лекарствами, детскими кроватками, средствами гигиены.
«Здесь всем нуждающимся мамам будет оказана необходимая помощь. Священнослужители, сотрудники и добровольцы, которые будут трудиться в этом центре, сделают все, чтобы жизнь молодых мам и их детей была окружена заботой и любовью», — сказал на открытии управляющий Северо-Восточным викариатством Москвы митрополит Звенигородский Арсений.
Сегодня Русская Православная Церковь — один из крупнейших организаторов благотворительности в России. Подобные новому дома для мамы и центры действуют в Москве благодаря работе Синодального отдела по благотворительности с 2012 года. За это время временное проживание в них получили 1800 женщин, и все они нашли способ выйти из бед, а более 100 000 человекам оказана гуманитарная помощь.
«У нас есть Проекты поддержки семьи очень важны, потому что именно здесь зачастую решается вопрос: быть новой жизни или нет», — отметил на открытии председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
Обратиться за помощью можно по телефону +7−965−262−98−78 (с 10 до 20 без выходных). О том, как стать волонтером или поддержать проект, можно узнать на сайте domdliamamy.ru.