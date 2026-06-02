Дом для мамы. Где искать помощи, если семья попала в трудную ситуацию

В день защиты детей в Москве, при храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино, открылся новый дом для мамы и центр гуманитарной помощи. В приюте с комфортом может разместиться сразу 6 семей с детьми. Жить они здесь могут, пока с помощью сотрудников центра не определиться строго индивидуальный маршрут выхода из ситуации. Тут решаются и социальные, и юридические вопросы, помогают найти работу, а иногда — просто налаживают отношения с родными. Со вчерашнего дня в доме уже нашли пристанище три семьи. А центр гуманитарной помощи предназначен, чтобы обеспечивать одиноких женщин и не имеющих достаточного дохода семьи одеждой, лекарствами, детскими кроватками, средствами гигиены.