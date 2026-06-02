РАН: РФ, КНР и Белоруссия могут сотрудничать по внешнеполитической экспертизе

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Одним из важнейших направлений сотрудничества ученых-политологов из России, Белоруссии и Китая могла бы стать выработка рекомендаций по взаимодействию на внешнеполитическом треке. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН, руководитель центра «Россия, Китай, Мир» кандидат исторических наук Сергей Уянаев.
«С учетом той турбулентности, которая сейчас наблюдается в международной политике, мне кажется, что одним из важных направлений нашего сотрудничества была бы выработка рекомендаций по трехстороннему формату взаимодействия во внешнеполитической области. Как нам еще более эффективно противостоять тем негативным тенденциям, с которыми сталкивается сегодня каждая из наших трех стран», — сказал он на полях второй международной встречи ученых и молодых исследователей Белоруссии, РФ и Китая в Минске.
2−3 июня Минск принимает представителей ведущих научных организаций и университетов Белоруссии, РФ и Китая. В этом году в фокусе тема «Минск — Москва — Пекин: дипломатический, социальный и транспортно-логистический векторы в условиях глобальной нестабильности».
Уянаев отметил, что с большим удовольствием в России была воспринята инициатива белорусской стороны, «которая в прошлом году впервые организовала трехсторонний формат взаимодействия ученых-политологов». «Основной задачей я вижу как раз-таки оказание экспертного содействия реальному процессу взаимодействия наших стран», — сказал кандидат наук.
«Если говорить о каких-то конкретных проектах, они, собственно говоря, вытекают из этого основного посыла. Мы будем думать о каких-то совместных исследованиях, о совместных публикациях. Только что белорусские коллеги сообщили нам, что готовится к выходу сборник с предыдущей конференции», — добавил Уянаев.